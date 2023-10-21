Если обрезать клубнику под зиму, то только так: все секреты заботы

Дачники продолжают хлопотать на участке, в конце октября работ еще достаточно много. Обрезка, укрытие, мульчирование – успеть до морозов и первого снега надо завершить важные дела.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вопросов по клубнике у садоводов всегда в избытке, и основной заключается в том, надо ли обрезать кусты по осени. Оказывается, если ягода здорова, то под зиму ее не трогают.

Листья для растения служат защитой от заморозков, задерживают снег. И не обязательно их у ягоды обрезать. Можно это сделать с усами, если их у клубники очень много.

А вот если клубника болеет, то листья у нее обрезают. И уже укрывают грядки с ягодой лапником. Это обязательный этап подготовки к зиме, поскольку основание розеток нуждается в защите – лапник позволит не вымерзнуть им.

По материалам сайта Izvmor