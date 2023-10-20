Квашеная капуста «по-царски»: готовится просто, но есть секрет — он делает закуску в 100 раз вкуснее

Находитесь в поиске интересного рецепта квашеной капусты? Можете выдохнуть. Он перед вами. Не раздумывая, приступайте к делу. Можете не сомневаться: вкуснее этой капусты просто не найти.

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И дело не в какой-то особой технике приготовления. Вкус овоща раскрывает одна секретная добавка. Речь идет о меде. Именно этот продукт сделает привычную капусту изысканным деликатесом.

Вам потребуется: 3 килограмма капусты, 500 граммов моркови, 2 столовые ложки меда и 800 миллилитров воды.

Нарежьте овощи тонкой соломкой. И как следует помните их руками, чтобы выделился сок. Доведите воду до кипения, растворите в ней соль. Дождитесь, когда рассол остынет, и введите в его состав мед.

Залейте овощи жидкостью и поместите под гнет. После этого оставьте банки с капустой на трое суток при комнатной температуре. За это время закуска дойдет до нужной кондиции. Потом ее нужно будет убрать в холодильник.

Источник: oka.fm