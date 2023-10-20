Как привести в порядок старый пожелтевший тюль: всего 2 ложки этого продукта — и шторы будут как новые

К большому сожалению всех хозяек, тюль с годами становится серым, а местами и вовсе желтеет. Стиральный порошок не поможет решить эту проблему. Отбеливатели, конечно, уберут желтизну, вот только ткань тоже пострадает.

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Что же тогда делать? Выход есть. Об этом мало кто догадывается, но шторы можно привести в порядок с помощью дешевого продукта. Если вы подумали о соли. То она здесь совершенно не при чем. Речь идет о пищевой соде.

Инструкция простая. Налейте в таз 5 литров подогретой воды. Возьмите 2 большие ложки соды и такое же количество стирального порошка. Доведите жидкость до однородного состояния и замочите в ней тюль.

Поставьте таймер на 25 минут и займитесь своими делами. По прошествии времени постирайте шторы, высушите их и верните на место.

Вы будете в неописуемом восторге: занавески станут белее первого снега. И все это без кипячения и агрессивного воздействия магазинной химии.

Источник: tut-news.ru