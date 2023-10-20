Пять имен могут принести несчастье женщине: кого из мужчин не стоит выбирать для брака

Стало известно, какие мужчины чаще приносят разочарование в семейной жизни.
Александр — лидер по своей натуре. Но это ему мешает замечать чувства других людей.
Валерий в самый неподходящий момент может показать агрессию.
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Евгений очень красиво ухаживает. Но после заключения брака этот мужчина чаще других показывает свою обратную сторону — холодность и отстраненность.
Девушка для Максима всегда будет на втором месте.
Олег покажет свою жизненную позицию, где девушка должна обслуживать мужчину. Об этом рассказали в kinoafisha.info.