Пять имен могут принести несчастье женщине: кого из мужчин не стоит выбирать для брака

Стало известно, какие мужчины чаще приносят разочарование в семейной жизни.

Александр — лидер по своей натуре. Но это ему мешает замечать чувства других людей.

Валерий в самый неподходящий момент может показать агрессию.

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Евгений очень красиво ухаживает. Но после заключения брака этот мужчина чаще других показывает свою обратную сторону — холодность и отстраненность.