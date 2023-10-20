Как приготовить пышную шарлотку: соблюдайте эти правила — пирог не сдуется даже после остывания

Шарлотку любят многие. Но далеко не каждая хозяйка умеет готовить по-настоящему пышный яблочный пирог.

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Даже если тесто поднимется в процессе выпекания, корж может сдуться и превратиться в тонкий блин после того, как десерт остынет. И дело вовсе не в плохом рецепте. Как правило, проблема кроется в мелочах.

Если нарушить технологию приготовления, пирог неизбежно потеряет объем. Поэтому, чтобы получить хороший результат, неукоснительно следуйте этим рекомендациям.

Во-первых, запомните раз и навсегда: продукты должны быть комнатной температуры. Иначе шарлотка будет тонкая и твердая.

Во-вторых, взбивайте яйца в металлической посуде. Если использовать миску из другого материала, плотной пены не будет. А именно она является залогом удачного теста.

В-третьих, тесто должно быть не гуще сметаны. В противном случае корж не сможет подняться.

И наконец, никогда не ставьте противень в раскаленную духовку. Сначала разогрейте печь до 140 °C. Затем поместите в нее шарлотку и увеличьте температуру до 180 °C. Только в этом случае пирог будет пышным и не сдуется даже после полного остывания.

Источник: tut-news.ru