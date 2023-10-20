Астрологи предупреждают: какие знаки негативно влияют на окружающих

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на своих близких, среди них могут быть энергетические вампиры.

Стало известно, кто из знаков зодиака отличается токсичностью и негативной энергетикой.

Эксперты по эзотерике сообщили, что пять знаков характеризуются непростой энергетикой и этим влияют на других людей.

Оказалось, Девы, Раки, Козероги, Близнецы и Скорпионы могут зарядить, но не позитивом.

Например, Девы могут выливать на вас свое недовольство. 

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А Раки часто упрекают мир в несправедливости. 

Козероги стремятся занять место под солнцем и при этом они не замечают чувств других людей.

Близнецы могут быть бестактными по отношению к окружающим. 

А Скорпионы могут завидовать людям, передавая негатив близким. Об этом сообщили в pensnews.ru.

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