Астрологи предупреждают: какие знаки негативно влияют на окружающих

Стало известно, кто из знаков зодиака отличается токсичностью и негативной энергетикой.
Эксперты по эзотерике сообщили, что пять знаков характеризуются непростой энергетикой и этим влияют на других людей.
Оказалось, Девы, Раки, Козероги, Близнецы и Скорпионы могут зарядить, но не позитивом.
Например, Девы могут выливать на вас свое недовольство.
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А Раки часто упрекают мир в несправедливости.
Козероги стремятся занять место под солнцем и при этом они не замечают чувств других людей.
Близнецы могут быть бестактными по отношению к окружающим.
А Скорпионы могут завидовать людям, передавая негатив близким. Об этом сообщили в pensnews.ru.