Астрологи предупреждают: какие знаки негативно влияют на окружающих

Стало известно, кто из знаков зодиака отличается токсичностью и негативной энергетикой.

Эксперты по эзотерике сообщили, что пять знаков характеризуются непростой энергетикой и этим влияют на других людей.

Оказалось, Девы, Раки, Козероги, Близнецы и Скорпионы могут зарядить, но не позитивом.

Например, Девы могут выливать на вас свое недовольство.

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А Раки часто упрекают мир в несправедливости.