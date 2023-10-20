«Есть идеальная формула»: после 50 лет важно выбирать правильный дизайн и форму ногтей

Эксперты по маникюру рассказали, какой дизайн подойдет женщинам старше 50 лет.

Мастер маникюра Александра Сахапова подсказала, как ухаживать за ногтями женщинам элегантного возраста.

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Специалист по маникюру сообщила, что ногти не должны быть слишком длинными или короткими. Иначе маникюр будет выглядеть вульгарно, как в первом случае. А во втором – просто детским.