«Есть идеальная формула»: после 50 лет важно выбирать правильный дизайн и форму ногтей

Маникюр. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к советам опытного мастера маникюра.

Эксперты по маникюру рассказали, какой дизайн подойдет женщинам старше 50 лет.

Мастер маникюра Александра Сахапова подсказала, как ухаживать за ногтями женщинам элегантного возраста.

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Специалист по маникюру сообщила, что ногти не должны быть слишком длинными или короткими. Иначе маникюр будет выглядеть вульгарно, как в первом случае. А во втором – просто детским.

Примените эту хитрость, так ваш маникюр получится идеальным.

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«Есть идеальная формула — это 15-20% от общей длины ногтевой пластины. Если проще, то ногти должны на полмиллиметра выступать за подушечку пальца. И лучше всего подойдет овальная форма ногтей. Она выглядит мягко и аккуратно», — отметила Александра Сахапова в беседе с vnimanie.pro.

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