Когда нужно менять губку для посуды: соблюдайте это правило, иначе поролон станет рассадником бактерий

Губки для мытья посуды есть почти на каждой кухне. Они удобны в использовании. Но все-таки у этих изделий имеется один существенный минус: на пористой поверхности быстро скапливаются бактерии, которые могут серьезно навредить здоровью человека.

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Именно поэтому губки нужно регулярно менять. Не стирать, не кипятить, не замачивать в спирте, а именно менять. Выбрасывайте, не жалейте! Даже если изделие выглядит почти новым, его следует заменить после 7 дней эксплуатации. Можно и раньше, но позже точно нельзя.

Если следовать этому совету, риски подхватить сальмонеллу или что похуже будут минимальными. Не экономьте на мелочах, иначе это может обернуться серьезными проблемами для вас и всех домочадцев.

Напомним, ранее стало известно, чем можно заменить губку для мытья посуды.

Источник: издание belnovosti.by