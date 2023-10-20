Нарисуйте брови правильно: как стоит уложить волоски

Эксперты по макияжу рассказали, как правильно создавать архитектуру бровей.

Визажисты отмечают, что брови – акцентное место на лице. Поэтому о них нужно особенно заботиться.

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А неудачная форма бровей может испортить даже самое милое личико. Чтобы все сделать правильно, важно соблюдать три главных правила.