Нарисуйте брови правильно: как стоит уложить волоски

Эксперты по макияжу рассказали, как правильно создавать архитектуру бровей.
Визажисты отмечают, что брови – акцентное место на лице. Поэтому о них нужно особенно заботиться.
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А неудачная форма бровей может испортить даже самое милое личико. Чтобы все сделать правильно, важно соблюдать три главных правила.
Во-первых, верхняя и нижняя линии бровей должны идти параллельно.
Во-вторых, самая светлая часть брови – основание.
В-третьих, основание и кончик брови должны быть на одной линии.
Эти правила рассказали в thevoicemag.ru.