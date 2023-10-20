Нарисуйте брови правильно: как стоит уложить волоски

Брови. Фото: Global Look Press 

Так у вас получатся самые красивые линии на лице.

Эксперты по макияжу рассказали, как правильно создавать архитектуру бровей.

Визажисты отмечают, что брови – акцентное место на лице. Поэтому о них нужно особенно заботиться.

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А неудачная форма бровей может испортить даже самое милое личико. Чтобы все сделать правильно, важно соблюдать три главных правила.

Во-первых, верхняя и нижняя линии бровей должны идти параллельно.

Во-вторых, самая светлая часть брови – основание. 

В-третьих, основание и кончик брови должны быть на одной линии.

Эти правила рассказали в thevoicemag.ru.

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