Чеснок будет крупнее яблока: просто посыпьте грядку этим порошком — невероятно мощное средство

Некоторые дачники уже успели посадить озимый чеснок, но большинство огородников только планирует приступить к делу. Если вы из числа тех, кто еще не брался посадку, обязательно внесите эту подкормку перед тем, как погрузить зубчики в землю.

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Результат превзойдет ваши самые смелые ожидания. Бывалые дачники говорят, что после такого удобрения луковицы растут размером с яблоко, не меньше.

Чтобы обеспечить культуру всеми необходимыми элементами, можно использовать в качестве подкормки древесную золу. Она богата магнием, фосфором и калием. Тое есть в золе присутствует все, что нужно чесноку.

Ничего сложного. Измельчите несгоревшие остатки древесины в порошок. Рассыпьте его по поверхности земли. Взрыхлите грунт и начинайте посадку зубчиков.

Это все. Теперь чеснок спокойно перезимует и быстро тронется в рост с приходом весны. Урожай будет отменным. Соседи с ума сойдут от зависти.

Источник: издание belnovosti.by