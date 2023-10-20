Как отстирать замызганные кухонные полотенца: нужно всего 3 ложки этого продукта — пятен не останется

Кухонные полотенца мараются очень быстро. На них то и дело появляются жирные пятна и прочие сложные загрязнения. Поэтому уже через пару месяцев текстиль теряет прежний вид.

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Но не спешите тратиться на покупку новых изделий. Оказывается, есть способ привести в порядок даже самое замызганное полотенце. Чтобы текстиль стал как новенький, нужно раздобыть немного горчицы.

Как правило, на одно полотенце достаточно взять около трех столовых ложек молотой приправы. Если вам нужно отстирать несколько изделий, смешайте средство с запасом.

Инструкция простая. Разведите горчичный порошок водой: должна получиться жидкая кашица. Затем нанесите получившуюся массу на влажную ткань и подождите 3-4 часа.

По прошествии времени постирайте полотенца обычным способом и наслаждайтесь безупречным результатом. От пятен не останется ни единого следа, словно их никогда и не было.

Источник: издание belnovosti.by