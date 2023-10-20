Готовим десерт «Медовая груша»: нежная мякоть буквально тает во рту — нужно всего 20 минут

Все еще не пристроили урожай груш? Тогда обязательно попробуйте приготовить десерт по данному рецепту. На весь процесс уйдет не более 20 минут. Сладкоежки будут в полном восторге! Это изысканное лакомство станет постоянным гостем на вашем столе.

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Вам потребуется: 2 груши среднего размера, 180 граммов сыра рикотта, 2 столовые ложки сливочного масла, половина чайной ложки молотой корицы, 2 столовые ложки меда и немного грецких орехов.

Для начала включите духовку и установите температуру 200 °C. Затем займитесь фруктами.

Помойте груши, обсушите и разрежьте их пополам: вдоль длинной части. Выньте твердый центр с семечками и обмажьте фрукты со всех сторон растопленным сливочным маслом.

Поместите груши на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выложите на каждую из половинок смесь из рикотты, меда и корицы.

Выпекайте десерт около четверти часа. Перед подачей посыпьте его дроблеными орехами. Приятного аппетита!

Источник: mixnews.lv