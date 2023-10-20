Нумерологи рассказали, в какие даты рождаются неудачники

Нумерологи считают, что существуют благостные и не благостные показатели. Именно они влияют на судьбу человека.

Если вы родились 1, 2, 4, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 25, то вас могут преследовать неудачи.

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Те, кто родился 13, 14, 16, 19, будет преследовать карма, пока они не расправятся со своим нездоровым эгоизмом.