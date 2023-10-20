Готовьтесь к ней за месяц: когда состоится «черная пятница» в этом году

Покупки. Фото: Global Look Press 

Маркетплейсы и магазины уже вовсю готовятся к этому дню.

Стало известно, когда в этом году состоится «черная пятница».

Оказалось, почти 14% россиян не пропускают ни одной такой «черной пятницы».

Напомним, под «черной пятницей» подразумеваются даты максимальных скидок в магазинах.

 В этом году это будет период с 23 по 26 ноября. Эксперты рекомендуют готовиться к этому событию заранее. Это связано с тем, что многие скидки в магазинах мнимые.

Около двух недель продавцы поднимают цены, а потом в нужное время сбрасывают. Так создается мнимая выгода.

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Специалисты советуют вначале купить то, что нужно. А потом определить лимит по карте.

И за месяц до «черной пятницы» проверьте сайты магазинов и запомните цены на нужные товары. Только в этом случае можно определить, реальные или мнимые скидки. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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