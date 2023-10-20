Готовьтесь к ней за месяц: когда состоится «черная пятница» в этом году

Около двух недель продавцы поднимают цены, а потом в нужное время сбрасывают. Так создается мнимая выгода.

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Специалисты советуют вначале купить то, что нужно. А потом определить лимит по карте.

И за месяц до «черной пятницы» проверьте сайты магазинов и запомните цены на нужные товары. Только в этом случае можно определить, реальные или мнимые скидки. Об этом рассказали в sportkp.ru.