Готовьтесь к ней за месяц: когда состоится «черная пятница» в этом году

Стало известно, когда в этом году состоится «черная пятница».
Оказалось, почти 14% россиян не пропускают ни одной такой «черной пятницы».
Напомним, под «черной пятницей» подразумеваются даты максимальных скидок в магазинах.
В этом году это будет период с 23 по 26 ноября. Эксперты рекомендуют готовиться к этому событию заранее. Это связано с тем, что многие скидки в магазинах мнимые.
Около двух недель продавцы поднимают цены, а потом в нужное время сбрасывают. Так создается мнимая выгода.
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Специалисты советуют вначале купить то, что нужно. А потом определить лимит по карте.
И за месяц до «черной пятницы» проверьте сайты магазинов и запомните цены на нужные товары. Только в этом случае можно определить, реальные или мнимые скидки. Об этом рассказали в sportkp.ru.