Переставляйте будильник по утрам, в этом нет ничего страшного – новые заявления ученых

Все дело в том, что их когнитивные функции оказываются лучше, чем у проснувшихся с первого раза.

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Но такая привычка может отрицательно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали в rsute.ru.