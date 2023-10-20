Переставляйте будильник по утрам, в этом нет ничего страшного – новые заявления ученых

Будильник. Фото: Global Look Press 

Вы будете эффективнее, если проснетесь, а потом снова заснете.

Стало известно, почему стоит переставлять будильники и не вставать с первого звонка по утрам.

Ученые из Стокгольмского университета нашли связь между отключением будильника по утрам и когнитивными способностями человека.

Оказалось, тот, кто отключает будильник и переносит включение сигнала на 20 минут позже, в течение дня работает эффективнее.

Все дело в том, что их когнитивные функции оказываются лучше, чем у проснувшихся с первого раза.

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Но такая привычка может отрицательно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе. Об этом рассказали в rsute.ru.

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