Итоги сезона-2023: эти сорта и гибриды огурцов признаны самыми лучшими — запасайтесь семенами

Огородный сезон подошел к концу. Можно подводить итоги. Дачникам назвали лучшие сорта и гибриды огурцов в 2023 году. Запасайтесь семенами, если хотите получить большой урожай предстоящим летом.

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Среди гибридов хорошо показали себя огурцы под названием «Апрельский F1» и «Зозуля F1». Их рекомендуется выращивать в теплице: этим гибридам не нужны бабочки и пчелы.

Плодоношение начинается уже на 46-й день после всходов. Урожайность очень высокая: можно собрать до 24-25 килограммов плодов с одного квадратного метра.

Если вы не любите гибриды, присмотритесь к сортам под названием «Солнечный» и «Микрон». Эти огурцы можно выращивать в открытом грунте. Оба сорта относятся к пчелоопыляемым.

Плодоношение наступает на 46-й день после появления всходов. Это довольно рано. Урожайность у сортовых растений ниже, чем у гибридов, но тоже достаточно высокая. «Солнечный» сорт дает до 12 килограммов овощей с метра квадратного. А «Микрон» до 15 килограммов с такого же участка.

Источник: novochag.ru