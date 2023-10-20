Луковая шелуха пригодится: почему не стоит от нее избавляться

Стало известно, для чего может понадобиться луковая шелуха.
Если Пасха еще далеко, это не значит, что вам не понадобится луковая шелуха. Ее можно использовать не только как натуральный краситель для яиц.
Как рассказал шеф-повар Марат Хафизов, профессиональные кулинары используют луковую шелуху для приготовления блюд с белокочанной капустой или при создании маринада для рыбы.
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«Надо взять 100 миллилитров растительного масла, добавить в него измельченную шелуху от четырех луковиц, а также соль и перец по вкусу. Все перемешать и добавить в блюдо», – об этом специалист сообщил в беседе с gorodovoy.ru.