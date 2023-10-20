Благодаря этим добавкам картофельная запеканка получится просто божественной — скорее попробуйте

Лучшие кулинары поделились своими секретами приготовления картофельной запеканки.

Казалось бы, это довольно простое блюдо. Но нет предела совершенству – поэтому некоторые добавляют эти два ингредиента для улучшения вкуса привычного блюда.

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Речь идет о грибах и сыре.

Если сварить и растолочь пять картофелин, а потом смешать массу с одним сырым яйцом, 150 миллилитрами молока и растопленным 50-граммовым кусочком сливочного масла, то получится вкусная основа для потрясающего блюда.

Половину пюре нужно намазать на дно формы для запекания.

А дальше выложить смесь из 500 граммов фарша, 300 граммов грибов и луковицы. Можно добавить 100 граммов тертого сыра.