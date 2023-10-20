Благодаря этим добавкам картофельная запеканка получится просто божественной — скорее попробуйте

Лучшие кулинары поделились своими секретами приготовления картофельной запеканки.
Казалось бы, это довольно простое блюдо. Но нет предела совершенству – поэтому некоторые добавляют эти два ингредиента для улучшения вкуса привычного блюда.
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Речь идет о грибах и сыре.
Если сварить и растолочь пять картофелин, а потом смешать массу с одним сырым яйцом, 150 миллилитрами молока и растопленным 50-граммовым кусочком сливочного масла, то получится вкусная основа для потрясающего блюда.
Половину пюре нужно намазать на дно формы для запекания.
А дальше выложить смесь из 500 граммов фарша, 300 граммов грибов и луковицы. Можно добавить 100 граммов тертого сыра.
Следующим слоем станет вторая часть пюре. Далее блюдо нужно смазать маслом. Кроме того, важно посыпать его остатками сыра.
Отправляем блюдо в духовку с 180 градусами на 20 минут. Далее достаем и наслаждаемся запеканкой. Об этом рассказали в belnovosti.by.