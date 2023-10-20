Когда выпадет снег: внесите эту подкормку под плодовые деревья и кусты — она даст плюс 50% к урожаю

Многие дачники уже дали деревьям и кустарникам осенние подкормки и теперь хотят отдохнуть. Но, увы, в саду все еще есть дела.

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Теперь нужно позаботиться о кислотности грунта. Если держать этот показатель под контролем, можно увеличить урожайность минимум на 50%.

При повышенном уровне pH посадки не смогут усвоить большую часть полезных веществ. И, конечно, в этом случае плодов будет меньше.

Поэтому эксперт-садовод Ирина Корсакова советует разбросать под плодовыми деревьями и кустами доломитовую муку или измельченный мел. Они отлично снижают уровень кислотности.

Однако не стоит бежать в сад сию же минуту. По словам эксперта, нужно дождаться, когда станет холодно и полетит первый снег.

Чтобы мел и муку не смыло талой водой, их следует заделать в верхний слой почвы. Можно обойтись и без этого, но так будет надежнее.

Если все сделать так, как рекомендует специалист, процесс раскисления запустится уже ранней весной. И к тому моменту, когда посадкам потребуется очередная порция питательных веществ, они без труда смогут взять их из почвы.

Источник: vnimanie.pro