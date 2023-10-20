Творог настоящий или нет: как определить натуральность продукта и не попасться на уловки производителей

Эксперты раскрыли, как отличить настоящий творог от массы с добавлением пальмового масла и прочих вредных веществ.

Некоторые производители могут класть в продукты и пальмовое масло, и крахмал, и даже сою. Поскольку внешне натуральный творог и «подделка» не отличаются, покупателя легко обмануть.

Но есть целых два способа, как не повестись на уловки производителя.

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Первый способ предполагает, что вы возьмете стакан кипятка и опустите в него кусочек продукта. В случае растворения творога, на поверхности образуется пленка и появятся маслянистые пятна.