Чем подкормить спатифиллум осенью, чтобы он не желтел и пышно цвел: нужна всего 1 таблетка

Спатифиллум, который также известен цветоводам под названием «женское счастье», как и все остальные растения, требует ухода. Если вы хотите, чтобы ваш зеленый друг был здоровым и красивым, не забывайте его баловать удобрениями.

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Периодичность подкормки напрямую зависит от сезона. С начала весны и до середины осени цветок нужно удобрять каждую неделю. Затем следует увеличить интервал до 20 дней. А с 15 января по 1 марта число подкормок можно сократить до одного раза в месяц.

В качестве удобрений подойдут специальные составы из садового магазина. Но лучше всего готовить подкормку самостоятельно. Во-первых, вы существенно сэкономите. А во-вторых, народный рецепт работает лучше, чем большинство магазинных препаратов.

Чтобы получить отличное удобрение, нужно взять одну таблетку янтарной кислоты, измельчить ее в порошок и растворить в литре отстоянной воды. Питательный состав следует внести прямо под корень после полива обычной водой.

Если проводить данную процедуру в соответствии с сезонным графиком, спатифиллум никогда не будет болеть, а в период цветения выпустит столько бутонов, что все соседки ахнут от удивления.

Источник: selo.guru