Когда в крупах и макаронах завелись мошки — важные советы для решения проблемы

Если моль все равно была обнаружена, то стоит избавиться от зараженных продуктов. А места, где они хранились, важно тщательно вымыть и проветрить.

Можно протереть поверхности уксусным растром.

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А еще положите в шкафчики лаванду, лавровый лист, табак или корки от цитрусовых. Пищевая моль боится этих запахов. Об этом рассказали в belnovosti.by.