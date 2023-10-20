Когда в крупах и макаронах завелись мошки — важные советы для решения проблемы

Стало известно, как защищать продукты от пищевой моли.
Самое главное правило, чтобы в крупах и кондитерских изделиях не заводились неприятные насекомые, — это отсутствие пищевых запасов. Не стоит покупать продукты впрок.
Также важно хранить макароны и крупы в закрытых емкостях.
Если моль все равно была обнаружена, то стоит избавиться от зараженных продуктов. А места, где они хранились, важно тщательно вымыть и проветрить.
Можно протереть поверхности уксусным растром.
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А еще положите в шкафчики лаванду, лавровый лист, табак или корки от цитрусовых. Пищевая моль боится этих запахов. Об этом рассказали в belnovosti.by.