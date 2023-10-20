«Если свитер влез и осталось место»: выбирайте только такие пуховики на зиму 2023–2024

Филипп Киркоров в объемном пуховике. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к совету эксперта по моде.

Настал сезон выбора пуховиков. Чтобы не оказаться посмешищем, важно купить правильную модель куртки на зиму.

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова подсказала, какой пуховик будет модным и удобным.

Эксперт советует присмотреться к зимней верхней одежде с объемом. Не стоит верить тому, кто считает громоздкие пуховики антитрендом.

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«Тренд или антитренд? Это база. Чем больше пуховик, тем он более трендовый, вот, соответственно, есть минимальный объем, от которого у нас вообще считается актуальность пуховика», — отметила стилист.

«Если свитер влез и осталось место, то это просто актуальный фасон, чем объемнее, тем, соответственно, он более трендовый», — добавила стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперт рассказала, какую кожаную юбку может надеть любая женщина.

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