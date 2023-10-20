«Если свитер влез и осталось место»: выбирайте только такие пуховики на зиму 2023–2024

Настал сезон выбора пуховиков. Чтобы не оказаться посмешищем, важно купить правильную модель куртки на зиму.

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова подсказала, какой пуховик будет модным и удобным.

Эксперт советует присмотреться к зимней верхней одежде с объемом. Не стоит верить тому, кто считает громоздкие пуховики антитрендом.

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