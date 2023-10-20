Лучшее удобрение для вишни и сливы: дайте в октябре — в новом сезоне урожай будет гигантским

Чтобы собрать отменный урожай вишни и сливы, нужно начать подготовку с осени. В это время косточковые культуры нуждаются в особой подкормке. Если все сделать так, как написано в этой инструкции, плодов будет столько, что придется продавать.

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Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала о том, что в качестве удобрения можно использовать биогумус, компост или перегной. Любой из этих составов следует разложить в приствольном круге.

Кроме того, деревьям придется по вкусу древесная зола. Ее нужно заделать в почву, отступив от ствола вишни или сливы примерно 50 сантиметров.

Обе подкормки рекомендуется внести в октябре. Они полностью закроют текущие потребности косточковых культур. После этих манипуляций можно забыть об удобрениях до наступления весны.

Источник: vnimanie.pro