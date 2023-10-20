Секрет скороспелого компоста из пакета: сделайте это осенью — к весне получите отличное удобрение

Чтобы получить богатый урожай овощей, вовсе не нужно покупать навоз или другие дорогие удобрения. Плодородие почвы можно повысить с помощью опавших листьев. Но для этого их нужно переработать в компост.

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Если вы считаете, что это слишком длительный процесс. Значит, вы не знакомы с методом компоста из пакета. Соблюдайте данную инструкцию, и питательная смесь будет готова уже к следующему сезону.

Помимо листьев, вам понадобится древесная зола, аммиачная селитра и земля из сада.

Все просто. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, положите в него немного листьев, присыпьте их почвой, добавьте слой золы и селитры. Повторяйте эти действия до тех пор, пока мешок не наполнится.

На этом все. Оставьте пакеты с листьями на участке. К весне их содержимое перепреет, и его можно будет использовать по назначению.

Источник: gorodche.ru