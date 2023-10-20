Эликсир для антуриума - попрет обильное цветение, листья малахитовые, много деток

Растение антуриум могут оживить и стимулировать два средства. И лучше ничего еще не придумали.

Идеально подойдет монокалий фосфат. Удобрение активирует корневую систему, вносится для того, чтобы растение расцвело. Улучшает размер и качество бутонов.

Разведите в одном литре воды два грамма препарата. Это одна треть чайной ложки. Старайтесь не перебарщивать, так как подкормка может обжечь листья.

Добавьте туда же 0,02 грамма янтарной кислоты (несколько кристалликов на ложке).

Тщательно перемешайте удобрение и поливайте под корень. Важный момент - перед внесением раствора антуриум надо пролить водой.

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