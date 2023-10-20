Имитация плитки в ванной, результат супер — современный ремонт за копейки

Современный ремонт в ванной комнате можно сделать просто и дешево. Для этого не обязательно покупать дорогую плитку в строительных магазинах, можно сделать ее имитацию.

Нанесите на стены грунт, дождитесь, чтобы высох. В отдельной емкости размешайте гипсовую штукатурку до состояния кашицы. Наносите на стены простой металлической кельмой, только подогните края, чтобы они не царапали стены.

Накладывайте штукатурку на кельму и равномерным слоем в 3–5 мм размазывайте по стене.

После того как все сделали — этой же кельмой оставьте разводы. Прикоснитесь в стене и уберите инструмент. Получатся неровности и шероховатости — так надо.

Далее надо подождать 30 минут, чтобы штукатурка подсохла. Она должна остаться мягкой, но уже не прилипать к пальцам.

Теперь возьмите шпатель и распылитель воды. Брызгайте на стену и разглаживайте пупырышки.

На следующий день поверхность высохнет. Заточите напильник и вырезайте швы — как будто это плитка.

Затем разведите грунт с водой (по инструкции) и добавьте черный колер. Нанесите на поверхность.

Последний шаг — замешайте эпоксидную смолу, перемешивайте 15 минут. Красьте стену валиком и оставьте сохнуть до одной недели. Ремонт готов!

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