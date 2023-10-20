Апельсиновая выпечка на скорую руку: простой и вкусный рецепт — тесто готовится за 10 минут

Если гости уже на подходе, а вам совершенно нечем их угостить, приготовьте апельсиновый десерт по этому рецепту. Он буквально тает во рту. Любители цитрусовых будут в полном восторге.

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Тесто для пирога можно смешать всего за 10 минут. А пока он выпекается, вы сможете заняться другими важными домашними делами.

Вам потребуется всего три ингредиента: 2,5 крупных апельсина, 220 граммов пшеничной муки и 400 граммов сгущенного молока.

Для начала помойте апельсины. Затем нарежьте 2 фрукта на мелкие части. Положите кусочки в кастрюлю с водой. Доведите жидкость до кипения и держите на плите около 5 минут.

Пока апельсины варятся, займитесь глазурью. Возьмите 2 столовые ложки сгущенного молока и смешайте их с соком из половины фрукта.

По прошествии времени извлеките апельсины из жидкости, остудите их и измельчите до состояния пюре. Добавьте в цитрусовую массу оставшуюся сгущенку и просеянную муку. Хорошо все перемешайте.

Вылейте тесто в смазанную маслом форму и поставьте ее в разогретую духовку. Выпекайте пирог около 30–40 минут при температуре 180 °C.

Готовый десерт полейте смесью из сока и сгущенки. Дайте ему немного постоять и подавайте к столу.

Источник: amurmedia.ru