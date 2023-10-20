Ударная стимуляция для орхидей — растения будут цвести всю осень и зиму, потрясающий результат

Ударную стимуляцию для капризных домашних растений орхидей приготовить очень просто. Для этого вам понадобятся йод, перекись водорода, аммиак и янтарная кислота.

Налейте в отдельную емкость два литра теплой воды. Температура должна быть в районе 40 градусов. Добавьте одну таблетку янтарной кислоты, предварительно ее лучше растолочь, так как сама она будет долго растворяться.

Туда же — две столовые ложки перекиси водорода и столько же аммиака (10%), а также четыре капли йода.

Перемешайте раствор и поливайте под корни.

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