1 ложка на ведро воды — почва станет как после машины навоза, не нужны сидераты и другие удобрения

От навоза, сидератов и различных дорогих подкормок можно отказаться враз, если знать рецепт приготовления толкового средства. Существует народный способ, который сделает почву осенью плодородной, рыхлой и мягкой.

Процедуру надо производить в октябре. Уже весной грунт будет идеальным для посадок, ничем дополнительно подкармливать не надо.

Разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку сахара, щепотку крахмала. Тщательно перемешайте и проливайте почву полученным раствором.

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