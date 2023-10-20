В какие даты яблони, груши, сливы и вишню надо обрабатывать от всех болезней и вредителей

Обрабатывать плодовые деревья на огороде надо обязательно тогда, когда с них опадет вся листва. В каждом регионе это разные даты, поэтому ориентируйтесь именно по этому показателю. В Центральной России, как правило, это середина и конец октября. На юге страны — начало ноября.

Яблони, груши, сливы, вишни могут болеть гнилью, ржавчиной и другими опасными болезными. Лучше всего подойдет «Белизна». Это отличный антимикробный препарат.

В 10 литрах воды разведите один литр хлорки. Тщательно перемешайте и опрыскивайте деревья, начиная с кроны.

Делайте это каждую осень, тогда в огороде не будет вредителей.

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