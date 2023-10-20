Чем полить лужайку в октябре, чтобы газон не вымерз за зиму: больше не придется прикрывать проплешины

Красивый газон — это тяжелый труд. Поэтому бывает особенно обидно, когда часть травы вымерзает за зиму. Весной на лужайке появляются ужасные проплешины, которые приходится маскировать всеми доступными способами.

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Знакомая ситуация? Тогда внимательно изучите эту инструкцию. Оказывается, есть способ избежать подобных проблем. Он проверен годами. Если все сделать правильно и вовремя, ваша лужайка будет выглядеть великолепно даже после самой суровой зимы.

Секрет прост. Нужно полить участок особым составом. Сделать это следует в октябре, до наступления устойчивых морозов.

Чтобы раздобыть чудо-средство, необходимо посетить садовый магазин. Там вы легко найдете пакетики с надписью «NPK». Эти буквы означают: азот, фосфор и калий. Выберите удобрение с содержанием данных элементов. Азота должно быть не более 10%, фосфора нужно около 20%, а содержание калия — в пределах 30%.

Приготовьте водный раствор подкормки и тщательно полейте им газон. Можете не беспокоиться: после этих манипуляций ни один корешок не замерзнет.

Источник: издание belnovosti.by.