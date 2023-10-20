WhatsApp открывает возможность иметь два аккаунта на одном телефоне

Хорошая новость для тех, у кого два аккаунта в WhatsApp, например, личный и рабочий. На днях Марк Цукерберг официально объявил в созданной им социальной сети, что вводит в мессенджер возможность быстро переключаться между двумя аккаунтами на одном телефоне. Правда, пока это касается только устройств с системой Android.

Пользователю по-прежнему будет нужен отдельный телефонный номер, чтобы зарегистрировать второй аккаунт. Но сейчас многие смартфоны поддерживают несколько SIM-карт, поэтому нововведение может оказаться полезным для деловых людей.

Чтобы подключить вторую учетную запись, также потребуется ввести код из SMS, но после этого оба аккаунта будут работать на устройстве параллельно без необходимости снова и снова авторизовываться при переключении между ними.

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Новая услуга должна появиться на Android в ближайшие недели. Насчет «айфонов» информации пока нет.