Всего 2 таблетки, и герань стала жирной — пошли новые побеги, шикарные цветы

Герани, как и все домашние растения, обожают подкормки. Если цветы правильно удобрять, то они постоянно будут радовать вас шикарными соцветиями.

Разведите в одном литре воды два миллилитра аммиака (10%). Этот элемент влияет на листовую массу. Полейте под корень, тщательно перемешав.

Вторая подкормка — это витамин В12. Также можно использовать фолиевую кислоту. У герани тут же пойдет активный рост новых почек, соцветия проснутся, пойдут пышные бутоны.

Разведите в одном литре воды всего две таблетки. Поливайте также в грунт.

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