Как в песке вырастить богатый урожай — не нужен навоз, не тратьте деньги

Песок в почве не удерживает влагу и не способен напитать растения питательными веществами, так как они тоже не держатся в таком грунте. Это сильно промывная почва, в которую что не клади — все как в пустую бочку.

В итоге растения страдают от засухи. А садоводам приходится тратить много сил и денег, чтобы обеспечить огород различными удобрениями.

В Сети часто советуют метод глинования — то есть когда в землю вносится большое количество глины. Но реально это невозможно, да и не работает способ.

При посадке растений в песчаную почву надо делать прослойку из компоста, а также собирайте все, что попадет под руку, — сорняки, ботву, другие отходы.

Как раз органика как губка будет впитывать в себя влагу и усваивать питательные вещества. Минералы вымываться перестанут.

Если так делать из года в год, то почва рано или поздно начнет привлекать к себе червяков. Грунт станет плодородным автоматически.

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