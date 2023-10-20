Не даст стрелку: какой сорт лука подойдет для осенней посадки — остальные вымерзнут

Для осенней посадки лука подойдет только сорт севок, который вырос до пяти миллиметров. Это самый оптимальный размер, другие даже не пробуйте, иначе они дадут стрелку. И вы получите не луковицу, а перо.

И это в лучшем случае. Потому что более крупный лук зимой может просто вымерзнуть.

Для посадки на грядке сделайте ряды и сажайте лук через каждые пять сантиметров друг от друга. Между рядами пусть останется отступ в 15–20 сантиметров. Если сделать больше, то лук будут забивать сорняки.

Посадили лук — засыпьте землей. Он успешно переживет холода.

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