На какую высоту надо обрезать малину — берем осенью секатор

Осенью малину, как и многие другие кустарники, надо обрезать. Есть два способа: первый — мы убираем всю наземную часть у ремонтантной малины. Таким образом вы вынесете с огорода различные заболевания. Но в этом случае вы получите урожай только через год.

Второй способ подходит для тех, кто нацелен на урожай летом. Тогда надо оставлять одну треть от основного побега. То есть оставшийся пенек должен достигать 70 сантиметров. В итоге летом на них вырастет вкусная и ароматная ягода.

Если же ремонтантную малину не обрезать совсем, то растению может не хватить сил и питания, чтобы сформировать урожай.

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