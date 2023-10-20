Какие ветки жимолости надо обязательно удалять, а какие не трогайте совсем

Жимолость осенью надо обязательно обрезать. Тогда дерево проснется ранней весной и начнет активно отращивать зеленую массу.

Но перед этим кустарник надо обработать медьсодержащими препаратами. Тогда вы убьете грибки и инфекции, которые могут лишить вас урожая в новом году.

Обрезку начните со старых веток, которые смотрят в бока. Удаляйте полностью — с самого низа. Оставлять их не надо, так как пораженные побеги могут быть разносчиками инфекции.

Кроме того, на больных ветках вырастает много колючек. При сборе урожая огородники травмируют руки.

Также у жимолости надо проредить крону — солнце должно попадать в стволовую часть. Молодые побеги при этом не трогайте, на них как раз вырастет основной урожай.

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