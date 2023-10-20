Теперь оливье делаем без соленых огурцов: заменили другим ингредиентом — сказочно вкусно

Салат оливье — любимое блюдо россиян и в праздники, и в будни. Поэтому увидеть его на столе можно всегда, и никого это не удивит. Разнообразить рацион можно, изменив рецептуру, что хозяйки с удовольствием и делают.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

К примеру, в оливье теперь не обязательно резать соленые огурцы. Без них можно прекрасно обойтись, если заменить.