Теперь оливье делаем без соленых огурцов: заменили другим ингредиентом — сказочно вкусно

Салат оливье — любимое блюдо россиян и в праздники, и в будни. Поэтому увидеть его на столе можно всегда, и никого это не удивит. Разнообразить рацион можно, изменив рецептуру, что хозяйки с удовольствием и делают.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
К примеру, в оливье теперь не обязательно резать соленые огурцы. Без них можно прекрасно обойтись, если заменить.
На замену подходят маринованные огурцы, оливки и маслины, свежий огурчик, маринованные грибы. Наличие нового ингредиента привнесет разнообразие во вкусовой ансамбль, и сам оливье будет восприниматься оригинальнее, чем привычный классический.
По материалам сайта Belnovosti