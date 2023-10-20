Обрезали малину по осени — следующим летом ягоду ведрами собираем: вот как правильно

Обрезка малины по осени — одна из основных работ с кустарником. Это одновременно подготовка ягоды к зимовке и к следующему сезону. Укорачивать ветки нужно определенным образом, иначе можно повредить растения и урожая больше не дождаться.

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Процедуру проводят в конце октября или даже в начале ноября. Для начала очищают основание кустов, убирают листву, мульчу, траву. И отплодоносившие ветки срезают под самый корень.