Лучшие материалы для мульчирования грядок: под зиму используем только их

Мульчируют по осени грядки многие дачники. И правильно делают, поскольку это базовый уход за участком. Такое «одеяло» помогает почве сохранять тепло, обогащает гумусом, улучшает структуру земли и способствует насыщению кислородом и влагой.
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Однако, не все материалы подходят для мульчирования в зиму. Наиболее благоприятными осенними материалами являются компост, перегной, низинный торф, опилки и хвойные ветви.
Эффект от мульчи будет в том случае, если уложить ее правильно. Слой должен быть не тоньше 10 см, тогда она будет работать.
А вот опилки на зиму не укладывают. Всходам по весне будет из-за них трудно взойти, стружка дерева очень долго перегнивает. Солому тоже не стоит укладывать на грядки, поскольку ее обожают грызуны. Листва – также плохая идея, лучше не рисковать, поскольку она может начать гнить.
По материалам сайта Izvmor