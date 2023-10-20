Лучшие материалы для мульчирования грядок: под зиму используем только их

Мульчируют по осени грядки многие дачники. И правильно делают, поскольку это базовый уход за участком. Такое «одеяло» помогает почве сохранять тепло, обогащает гумусом, улучшает структуру земли и способствует насыщению кислородом и влагой.

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Однако, не все материалы подходят для мульчирования в зиму. Наиболее благоприятными осенними материалами являются компост, перегной, низинный торф, опилки и хвойные ветви.