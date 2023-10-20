У медведки не останется шансов: как избавиться от вредителя осенью

Медведки — настоящее бедствие для дачника. Их появление на участке оборачивается потерей урожая: они выедают посеянные семена, грызут корни и стебли растений, пожирают корнеплоды и клубни. Терпят бедствие практически все овощные культуры. И бороться с вредителем приходится долго, главное, делать это системно, а не единоразово.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Осенью наступает важный этап борьбы с медведками. Участок перед зимой, важно хорошенько перекопать, и подгадать надо так, чтобы как раз наступили заморозки. Такая почва хорошо промерзнет, и медведки пострадают.
Также эффективно будет создать яму или канавку на 40–50 см глубиной, куда вссыпать навоз. Членистоногие туда приползут на зимовку, и тогда перед заморозками яму разоряют, навоз разбрасывают, а медведок уничтожают.
По материалам сайта Izvmor