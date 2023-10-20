Это лишнее: что нельзя делать на даче осенью – три дорогие ошибки

По осени дачники готовят участок к зимовке, а заодно и к следующему сезону. Вести подкормки в почву, перекопать, полить, обработать от вредителей. Это основные процедуры, азбука садовода. Однако, некоторые выполняют лишнее. И очень рискуют, ведь можно добиться обратного и не дождаться в итоге урожая.

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Так, многие считают, что защелачивание обязательно. То есть избавляются от кислотности почвы. Даже при кислотно-щелочном балансе выше 5,0. Лучше этого не делать, кроме ситуаций, когда раскисление на самом деле необходимо.

Или вносят азот по осени. Удобрения с ним сейчас – лишние, лучше делать упор на фосфор и калий.

Как и удалять сорняки химическими средствами – ошибочно. В условиях низких температур это будет малоэффективно, и от вредных растений избавляются по осени вручную.

По материалам сайта Belnovosti