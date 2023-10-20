Курс доллара в конце 2023 года еще удивит: финансист Григорьев раскрыл, чего ждать

До конца года остается не так много времени, и многие экономисты уже просчитали, как поведет себя рубль в сложившихся условиях. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев составил достаточно оптимистичный прогноз и считает, что отечественная валюта укрепится.

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Григорьев опирается на указ президента, который обязывает с середины октября экспортеров продавать валютную выручку. Чтобы ощутить положительный для курса валюты эффект от этого, нужно время, поскольку одним днем ситуация не решается. И как раз к концу 2023 года рубль покажет укрепление. считает