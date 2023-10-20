Как правильно выбрать настоящую сметану: всего одно слово укажет на натуральный продукт

Выгодная цена, красивая упаковка, акция – чтобы выделиться, бренды стараются привлечь внимание покупателя самыми разными способами. Еще бы, ведь на полках масса разных марок одного и того же, на первый взгляд, продукта – сметаны. Однако, как найти среди них качественную, знают не все покупатели.

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Между тем, одно-единственное слово на упаковке подскажет. И ошибиться будет сложно. Ищите на товаре «сметана» и можете смело брать. Такие фразы, как «сметанный продукт», «сметанка» и подобные производные, как со сгущенкой, указывают с высокой долей вероятности, что перед вами не натуральный, а смесовый продукт.

То есть в составе только сливки и закваска. Все. Остальные ингредиенты, которые производитель вводит в продукт, только ухудшают вкус, сбивают покупателя. И могут удешевлять товар. У сметаны есть ГОСТ, и он должен быть указан на таре.

Также обратите внимание на срок годности. Натуральная сметана, настоящая и без консервантов, хранится не более двух недель.

По материалам сайта Belnovosti