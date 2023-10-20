Кроме яблок: что добавить в шарлотку, чтобы получился божественный десерт – вкуснющие варианты

Яблочная шарлотка – любимое блюдо многих российских семей. Можно приготовить ее по-новому, и тогда привычный вкус выпечки заиграет новыми красками.

От яблок отказываться не обязательно, можно просто разбавить их дополнительными ингредиентами. А выбор, на самом деле, огромный. На любой, что называется, вкус,

Более сладкой и питательной шарлотка получится, если добавить бананы. Нежная консистенция, яркий вкус – от такого десерта едва ли кто-нибудь откажется.