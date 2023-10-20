Кроме яблок: что добавить в шарлотку, чтобы получился божественный десерт – вкуснющие варианты

Шарлотка. Фото: Global Look Press

Выбор огромный, каждый день готовим новую выпечку.

Яблочная шарлотка – любимое блюдо многих российских семей. Можно приготовить ее по-новому, и тогда привычный вкус выпечки заиграет новыми красками.

От яблок отказываться не обязательно, можно просто разбавить их дополнительными ингредиентами. А выбор, на самом деле, огромный. На любой, что называется, вкус,

Более сладкой и питательной шарлотка получится, если добавить бананы. Нежная консистенция, яркий вкус – от такого десерта едва ли кто-нибудь откажется.

В сезон манго, когда в любом супермаркете сейчас на полках красуется спелый экзотический фрукт, приготовьте шарлотку, добавив кусочки ярко-оранжевого фрукта. Оригинальный и нескучный вкус гарантирован.

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В состав шарлотки можно ввести и ягоды. Свежие сейчас едва ли еще продаются, зато замороженных масса – на любой вкус.

И, конечно, корица – куда без нее, даже если вы решили готовить шарлотку с любым другим фруктом, добавьте эту пряность. Ароматно и вкусно.

По материалам сайта Belnovosti

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