Так квасили капусту в старину: рецепт настолько простой, что даже у начинающей хозяйки получится шедевр в банке

До глубокой осени хозяйки перерабатывают и заготавливают на зиму то, чем одарила природа на грядках. Позднеспелые сорта капусты тоже уже ждут своего часа, и самое время вспомнить рецепт квашения этого любимого россиянами овоща.

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Причем, способ, о котором пойдет речь ниже, очень старинный, так делали еще наши предки. А понадобится только капуста, морковь и соль.

Пропорции таковы: на 1 кг капусты надо взять 30 г моркови и 20 г соли. Мелко шинкуем овощи, перемешиваем с солью, разминаем, чтобы пошел сок. Теперь перекладываем в банки и оставляем в комнате.

Как только началось брожение, каждый день протыкаем 3-4 раза до дна капусту деревянной палкой, чтобы выпустить скопившийся воздух.

Употреблять капусту можно уже через 4-7 дней, она будет уже полностью готова. На хранение банки помещают в погреб, накрывая пластиковыми крышками.

По материалам сайта Belnovosti