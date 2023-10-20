Морковь будет всю зиму крепкая и свежая, если сделать так: секрет хранения, про который мало кто знает

Собрали урожай моркови и теперь задача – сохранить его как можно дольше. В идеале – до самой весны, чтобы всю зиму семья вкушала корнеплоды собственного производства.

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Однако, не все дачники знают, что нужно сделать, чтобы овощи лежали долго и не портились, не дрябли и не прорастали, а вкусовые качества оставались на высоте.

Ведь если допустить ошибку, то в лучшем случае морковка окажется совсем скоро мягкой, а в худшем – загниет. И тогда ни о каких запасах речи быть не может.

Самый действенный способ – обрезать плоды. Для хранения в холодном погребе отрезается только ботва, остается только сантиметр зелени. В нехолодном – под самый корень, даже с верхушкой. А срез моркови при этом припудривают сразу золой либо оставляют высохнуть и только потом помещают на хранение.

По материалам сайта Izvmor