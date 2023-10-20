«Ожидает полное вознаграждение»: назван фаворит Желтого Дракона, который в 2024 году добьется желаемого

Первыми, о ком рассказала ясновидящая стали люди, рожденные в год Кролика (родились в 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 или 2023 годах). Их ждет продвижение по карьере.

«Кролики известны своим художественным чутьем и восприятием красоты. В год Дракона эти качества усилятся, что придаст представителям знака необычайное чувство вдохновения. Они будут склонны к раскрытию своих художественных талантов и с новой страстью займутся творчеством. Год Дракона часто открывает возможности для карьерного роста и признания. Кролики могут обнаружить, что достигли значительных рубежей в своей профессиональной жизни, таких как повышение по службе, награды или успешные проекты. Их дипломатические способности и умение налаживать гармоничные отношения могут привести к значительным успехам», – поделилась Кажетта.

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А вот тех, кто родился в год Лошадь (родились в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 или 2014 годах) ожидает процветание и любовь.

«В текущем году представителям знака Лошади ожидаются значительные изменения на личном и семейном фронтах. Ваши мысли и эмоции будут сфокусированы на вопросах, связанных с чувствами и близкими отношениями. У вас есть все основания ожидать улучшения атмосферы в собственном доме. Кроме того, вы будете заводить новых друзей и расширять свой круг общения. Однако, не забывайте о своих обязанностях и задачах. Возможно появление нерешенных вопросов и задач, которые вы могли игнорировать или забыть. Важно подходить к ним ответственно и не откладывать на потом. Следует быть организованными и систематичными, чтобы избежать столкновения с проблемами и стрессовых ситуаций», – заверила ясновидящая.

А вот главными счастливчиками будет те, кто родился в год Петуха (родились в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 или 2017 годах). Они достигнут невероятных высот.

«Год Дракона представит некоторые препятствия для представителей знака Петуха, однако также предоставит несколько отличных возможностей. Вам следует ясно определить свои цели и принять конкретные меры для их достижения. В конце года вас ожидает полное вознаграждение за ваш труд. Не оставайтесь бездействующими, и возможности будут предоставлены вам в изобилии. Выходите в мир, заводите новые знакомства, и вы увидите, что люди также стремятся к вам и готовы помочь вам достичь ваших целей. Действуйте быстро и уверенно, чтобы воспользоваться возможностями, прежде чем они будут захвачены другими», – пояснила Кажетта.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».