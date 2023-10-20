«Ожидает полное вознаграждение»: назван фаворит Желтого Дракона, который в 2024 году добьется желаемого

Фото: freepik.com

Финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» поделилась китайским гороскоп на будущий год.

Порой надежды на хорошее помогают настроиться на лучшее. Скоро наступит год Желтого Дракона. По китайскому календарю это очень сильный знак, которые лишь некоторым протопчет путь к успеху. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась с Teleprogramma.pro своим гороскопом на 2023 год. Она рассказала, что ждет некоторые знаки. оказалось, что один из них ждет большой успех.

Первыми, о ком рассказала ясновидящая стали люди, рожденные в год Кролика (родились в 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 или 2023 годах). Их ждет продвижение по карьере. 

«Кролики известны своим художественным чутьем и восприятием красоты. В год Дракона эти качества усилятся, что придаст представителям знака необычайное чувство вдохновения. Они будут склонны к раскрытию своих художественных талантов и с новой страстью займутся творчеством.

Год Дракона часто открывает возможности для карьерного роста и признания. Кролики могут обнаружить, что достигли значительных рубежей в своей профессиональной жизни, таких как повышение по службе, награды или успешные проекты. Их дипломатические способности и умение налаживать гармоничные отношения могут привести к значительным успехам», – поделилась Кажетта.

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А вот тех, кто родился в год Лошадь  (родились в 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 или 2014 годах) ожидает процветание и любовь.

«В текущем году представителям знака Лошади ожидаются значительные изменения на личном и семейном фронтах. Ваши мысли и эмоции будут сфокусированы на вопросах, связанных с чувствами и близкими отношениями. У вас есть все основания ожидать улучшения атмосферы в собственном доме. Кроме того, вы будете заводить новых друзей и расширять свой круг общения.

Однако, не забывайте о своих обязанностях и задачах. Возможно появление нерешенных вопросов и задач, которые вы могли игнорировать или забыть. Важно подходить к ним ответственно и не откладывать на потом. Следует быть организованными и систематичными, чтобы избежать столкновения с проблемами и стрессовых ситуаций», – заверила ясновидящая.

А вот главными счастливчиками будет те, кто родился в год Петуха (родились в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 или 2017 годах). Они достигнут невероятных высот.

«Год Дракона представит некоторые препятствия для представителей знака Петуха, однако также предоставит несколько отличных возможностей. Вам следует ясно определить свои цели и принять конкретные меры для их достижения. В конце года вас ожидает полное вознаграждение за ваш труд.

Не оставайтесь бездействующими, и возможности будут предоставлены вам в изобилии. Выходите в мир, заводите новые знакомства, и вы увидите, что люди также стремятся к вам и готовы помочь вам достичь ваших целей. Действуйте быстро и уверенно, чтобы воспользоваться возможностями, прежде чем они будут захвачены другими», – пояснила Кажетта.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».

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