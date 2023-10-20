Грядет проверка на прочность: кому год Желтого Дракона приготовил испытания и проблемы

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И испытания ждут тех, кто родился в год Тигра (родились в 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 или 2022 году).

«Хотя год Дракона сулит большие перспективы, он может принести и трудности, проверяя на прочность и адаптивность представителей знака Тигра. Эти трудности могут послужить возможностью для личностного роста и развития. Дракон символизирует трансформацию и самопознание. В течение этого года у представителей знака Тигра могут произойти глубокие изменения в убеждениях, ценностях и жизненном пути. Это время для исследования новых горизонтов и более глубокого понимания себя», – пояснила Кажетта.

А также стоит подготовится к напряженным моментам тем, кто родился в год Козы ( родились в 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или 2015 годах).

«Год Дракона принесет гармоничную энергию. Вы будете обладать интуитивной способностью устанавливать связи с нужными людьми в нужное время. Ваша жизнь будет наполняться синхронностью, и кажется, что все собирается само собой, словно по магическому волшебству. Однако, это также будет напряженный год с большим числом возможностей, превышающих то, к чему готовы. Вам предстоит больше работы и обязательств, которые необходимо выполнить. Подготовьтесь к тому, чтобы взять на себя больше ответственности и активно воспользоваться возможностями, которые предстоят», – поделилась ясновидящая.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».